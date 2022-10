Essonne : à Boissy-sous-Saint-Yon, un livret réunit les témoignages des anciens

La municipalité a mené un projet de collecte de la mémoire des anciens du village ses deux dernières années.

Ce travail s’est conclu ce vendredi 14 octobre par la distribution de « L’album de vos souvenirs » à tous ceux qui ont apporté leur témoignage pour que la mémoire de l’histoire du village ne s’efface pas. Ce travail avait commencé en 2020 avec la rencontre de quelques « anciens » pour recueillir leurs souvenirs de Boissy-sous-Saint-Yon.

« L’objectif était de préparer le projet sur la mémoire de Boissy sous forme de livret et d’exposition», souligne Claire Cazade-Saada, maire-adjointe déléguée aux seniors. En complément, un questionnaire avait été créé afin de permettre à ceux qui le souhaitait de partager leurs souvenirs et s’ils le souhaitaient, les photos ou autres documents en leur possession.

Finalement, ce sont 25 témoignages de Buxéens qui ont été recueillis puis mis en page dans une ambiance sépia et vintage par Nathalie Lebrun, d’Empreinte Visuelle à Epinay-sur-Orge. « L‘essentiel du travail s’est fait pendant la période Covid-19. Nous avons pu rencontrer quelques-uns des anciens et pour les autres nous avons échangé par message », précise la maire-adjointe.

Un livret conséquent a pu être créé et a été distribué vendredi soir. Dans celui-ci les anciens partagent leurs souvenirs et les témoignages des uns ravivaient vendredi la mémoire des autres. Bernard, né en 1940 dans le village, vit toujours aujourd’hui dans la maison où il est né. Il ne peut que constater le changement.

« L’évolution de Boissy est finalement plutôt raisonnable, alors que nous sommes pris aujourd’hui dans un tourbillon de modernisme », confie-t-il. Il se souvient de l’époque où, sur la place principale, on retrouvait 2 bistrots, 2 bouchers, 3 épiciers mais également «un bourrelier et un cordonnier». Ces deux dernières professions probablement inconnues des plus jeunes générations.

Autre marque de l’évolution du village, son passage d’un village rural, « avec une quinzaine d’agriculteurs», à une petite ville périurbaine où l’agriculture est, pour la grande majorité des habitants, un élément du paysage.

Sur les 25 témoins qui ont permis la création de ce livret, cinq sont hélas décédés depuis. C’est le cas de René Boni, l’un des contributeurs principaux, dont la famille était présente vendredi soir.

« Pour nous ce soir, découvrir ce livret nous donne beaucoup d’émotion, mais c’est également une fierté de voir qu’il a pu y participer», souligne Nicole, sa fille, qui était accompagnée de son mari Francis et de sa tante, la sœur de son père, Rachel. Surtout, la famille saluait cette initiative. «C’est important de mettre en valeur le patrimoine et l’histoire du village », ajoutait Nicole, venant confirmer qu’au-delà des vieilles pierres, les cheveux blancs ont aussi en mémoire des éléments forts du patrimoine commun qu’il faut conserver.

Au fil des échanges et des souvenirs qui remontaient à la surface vendredi soir, il était impossible de ne pas se demander s’il n’y aurait pas matière à faire un tome II.

• Le livret est en vente auprès du CCAS. Contact: 01.64.95.79.40.