Essonne : à Breuillet, la jeune gymnaste ukrainienne rêve de JO

Depuis quelques semaines, l’association Breuillet danse et gymnastiques accueille Alisa, une jeune gymnaste ukrainienne lors de ses entraînements.

Solidarité et fraternité, deux valeurs que le monde sportif véhicule de par le monde, toute pratique confondue. Aussi, quand l’association Breuillet danse et gymnastiques (BDG) a pu donner un coup de pouce à Alisa, jeune gymnaste ukrainienne de 8 ans, qui a quitté son pays avec sa mère, c’est tout naturellement que le club a accepté.

Le mardi et le jeudi pendant 4h et le samedi pendant 1h30, Alisa s’entraîne donc sur les tapis du gymnase François-Ruiz. Ce jeudi 17 mars, sous l’œil d’Aleksandra, sa mère, et d’Anastasia sa tante qui les accueille à son domicile de Breuillet, Alisa s’entraîne avec sérieux. Etirements pour la souplesse, répétition de son programme, la jeune fille répète ce que son entraîneuse ukrainienne lui a appris…