Essonne : à Brières-les-Scellés, la blanchisserie BSC est menacée par la crise

La blanchisserie de Saint-Chéron (BSC) ouvrira ses portes ce lundi 17 mai pour faire connaître son métier et ses difficultés depuis un an.

Installée depuis 2016 dans le parc SudEssor à Brières-les-Scellés, l’entreprise BSC a été frappée de plein fouet par la crise sanitaire avec une diminution de son chiffre d’affaires de 75%. La blanchisserie est en effet dépendante de l’industrie du tourisme dont vivent ses clients. « Aujourd’hui, 98% de nos clients sont des hôtels à Paris, le reste étant des restaurants », indique Tanguy Lemaine-Chasseriaud, président de BSC.

Alors que les perspectives de redémarrage de l’activité touristique sont encore incertaines, en raison notamment des questions sur l’arrivée de touristes étrangers en France cet été, l’activité de BSC ne devrait pas redémarrer à plein régime cette année. Une situation que l’entreprise veut faire savoir au travers de ces portes-ouvertes.

« Cette opération a pour but de faire connaître notre profession auprès de nos élus et ainsi montrer nos problématiques rencontrées, au quotidien, depuis un an de crise économique », explique le président.

Pas de reprise d’activité avant 2024

L’entreprise qui emploie 55 personnes…

