Essonne : à Dourdan, la mosquée ouvre ses portes sur l’extérieur

Ouverte depuis le mois de février après avoir suscité beaucoup de débats, la mosquée de Dourdan a ouvert ses portes au public ce samedi 24 septembre.

Le 25 février dernier, pour la première fois, les membres de la communauté musulmane de la ville et des alentours pouvaient pratiquer leur culte dans leur nouvel édifice rue de la Gaudrée. Sept mois plus tard, des portes ouvertes avaient lieu ce samedi pour présenter le lieu de culte aux habitants.

« Nous voulions montrer que la communauté est ouverte sur l’extérieure et porter le message de paix et d’amour auprès du plus grand nombre », rappelait Abderrahman Ztaoui, président de l’association les Amis du Dourdannais qui a porté le projet. Les membres de la communauté étaient présents pour accueillir les visiteurs. Voisins de la zone d’activité, habitants, élus de l’ancienne et de l’actuelle équipe municipale étaient présents pour partager ce moment.

Installé sur une parcelle de 1058 m2, le nouveau bâtiment d’une surface de 300 m2 permet d’accueillir de 250 à 300 fidèles les jours d’affluence, notamment le vendredi. Exit donc la salle de prière de 30m2 aux Petits Prés. Les musulmans de la ville et des communes voisines peuvent désormais pratiquer leur religion dans des conditions dignes.

Si la pratique religieuse était difficile à Dourdan, il fallait faire des kilomètres pour se rendre dans un autre lieu de culte. Etampes et ses deux mosquées, Egly, Les Ulis ou Auneau (28) étaient autrement les lieux de culte les plus proches.

Le financement du projet a été rendu possible grâce à l’investissement de tous. « En 2016, nous avons lancé ce projet », rappelle Abderrahman Ztaoui. L’organisation de repas, la vente de produits artisanaux sur les marchés, et bien d’autres actions, ont occupé les fidèles pendant des mois et des années. Ces mêmes fidèles ont donné de leur temps pour participer à la construction de l’édifice.

« Je veux remercier le bureau pour son soutien », a souligné le président de l’association. Non sans émotion, il a également remercié son épouse, « qui m’a soutenu tout au long de ce projet, et supporté mes absences ». Paolo De Carvalho, maire, et Maryvonne Boquet, sa prédécesseur, étaient présents pour ces portes ouvertes.

Tous les fidèles étaient fiers de faire visiter leur mosquée et de partager ensuite avec les visiteurs les mets disponibles sur le buffet préparés pour partager ce moment dans la convivialité.