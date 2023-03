Essonne : à Etampes, Hervé Traclet a le chocolat dans le sang

Agé de 50 ans, l’Etampois Hervé Traclet a un nom qui rencontre de plus en plus d’écho dans le monde du chocolat.

Au mois d’octobre 2022, pour la première fois, Hervé Traclet participait au Salon du Chocolat à Paris. Cet événement international, dont la renommée n’est plus à faire, voyait l’Etampois présenter deux robes en chocolat. Deux créations faites avec son complice chocolatier de Limours Jean-Luc Decluzeau. La première robe avait été créée avec la créatrice Angel Sewing et la seconde avec la costumière Cassandra Allaire pour Mad Harker.

Pour Hervé, ce moment fort dans sa carrière était une étape supplémentaire dans une vie où le chocolat est une passion incontournable. «C’est ma grand-mère qui m’a donné le goût de la pâtisserie. Elle faisait beaucoup de gâteaux et elle me faisait mettre la main à la pâte », confie-t-il. Des souvenirs d’enfance à Roanne dans la Loire qui ne l’ont jamais quitté, et des moments de partage qui ont guidé naturellement Hervé Traclet dans sa vie professionnelle.

1 tonne de chocolat pour Pâques