Essonne : à Etampes, la rénovation urbaine de Guinette débutera en 2023

Annoncé depuis plusieurs années, le programme de rénovation urbaine du quartier de Guinette entre dans une phase concrète en 2023.

Lors de la cérémonie des vœux aux habitants du quartier de Guinette qui a eu lieu le vendredi 20 janvier dernier, le sujet principal était la concrétisation de l’opération de renouvellement urbain du quartier. Cette opération très attendue pour les habitants des bâtiments rouge dont les conditions de vie dans des bâtiments construits en 1963 puis rénovés en 1987 ne sont plus au goût du jour.

A l’heure de la crise énergétique, cette rénovation urbaine tombe à point nommé pour adapter les logements du quartier aux besoins de l’époque. Et cette opération d’envergure va démarrer prochainement.

«Cette année 2023 va voir aboutir et débuter de nouveaux projets, (…). Le début, dans quelques mois, de l’ANRU de Guinette, qui va concerner dans un premier temps la réhabilitation d’environ 250 logements», a annoncé Marie-Claude Girardeau, première adjointe au maire.

Huit ans de réalisation

Globalement, la rénovation urbaine du quartier représente un investissement de 65,9 millions d’euros. Il doit permettre d’ouvrir le quartier, favoriser la mixité sociale et s’engager dans la transition énergétique pour tendre vers la labellisation écoquartier. Concrètement, outre les logements dont la réhabilitation débutera cette année, ce sont environ 150 logements qui seront détruits et reconstruits.

Symboliquement, la première démolition devrait être l’immeuble du 4 Hegoa d’ici la fin de l’année. Seront également démolis dans les années à venir la barre Mistral, le 2 Bora, le 2 Tramontane, le 2 Sirocco et le 2 Foehn. Ces logements seront reconstruits sur des modèles collectifs plus petit au fronton de l’avenur Geoffroy-Saint-Hilaire, et aux abords de la rue des Aquilons et de l’allée du Mistral. Cette allée du mistral sera quant à elle prolongée pour améliorer la circulation au sein du quartier.

Tout cela va évidemment prendre du temps. Ce sont 8 années de chantier qui sont prévues aujourd’hui avant d’arriver au terme de cet ambitieux programme. La concertation va également se poursuivre avec une réunion publique prévue prochainement avec Les Résidences Yvelines-Essonne.