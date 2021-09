Essonne : à Etampes, le collège de Guinette est fermé depuis une semaine

Une fermeture de précaution a eu lieu après le malaise d’un agent.

Vers 7h30 le mercredi 15 septembre, avant l’arrivée des élèves, un agent du collège de Guinette a été incommodé par une odeur inhabituelle, provoquant un malaise avec une perte de conscience.

Immédiatement, les secours ont été appelés et les sapeurs-pompiers sont arrivés sur place quelques minutes plus tard pour prendre en charge la victime. Celle-ci a été transportée en urgence relative vers l’hôpital, et s’est depuis remise complètement de ce malaise.