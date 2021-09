Essonne : à Etampes les agents de La Poste veulent des conditions de travail sûres

Les agents du bureau de poste principal ont fait valoir leur droit de retrait le jeudi 16 septembre dernier.

Façade en décrépitude qui menace de s’effondrer et pour laquelle La Poste a fait poser en urgence un filet de protection pour protéger les passants. Absence de toilettes obligeant les agents à se rendre au café voisin pour faire leurs besoins. Sortie de secours fermée à clé et difficilement accessible. Tuyaux de raccordement à l’égoût qui passent à l’air libre dans la cour et dégagent des odeurs pestilentielles, le quotidien des agents du bureau de Poste est loin d’être rose.

Après avoir lancé l’alerte auprès de leur direction à plusieurs reprises…