Essonne : à Etampes, Rotary et Lions unis contre les violences intra-familiales

Les deux clubs services ont financé 100000 sachets à pain pour sensibiliser la population aux violences intra-familiales.

Protéger les victimes, éviter les drames, tel est l’objectif de l’opération lancée ce vendredi 4 novembre à Etampes par le Rotary club et le Lions club d’Etampes. Les deux clubs services ont décidé d’unir leurs forces pour combattre ce fléau qui touche tous les territoires et toutes les franges de la population.

Les chiffres sont alarmants. Chaque année, 200000 faits de violences intra-familiales sont enregistrés. En 2021, 122 femmes et 21 hommes ont été tuées par les coups de leurs conjoints. Environ 150 enfants sont devenus orphelins à cause de ces drames, et, pire encore, dans 32 affaires les enfants ont été les témoins directs de la mort d’un de leur parent.