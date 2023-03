Essonne : à Etampes, un commerce historique ferme ses portes

Paul et Lola, anciennement Nauzy, a fermé ses portes définitivement ce samedi 18 mars.

Une longue histoire s’est terminée samedi dernier. Situé rue Sainte-Croix à l’angle de la place Notre-Dame, le magasin de prêt-à-porter Paul et Lola était un des commerces historiques de la ville. Pour beaucoup d’Etampois, il restait gravé dans leur esprit son ancien nom : Nauzy.

«Cela faisait 18 ans que nous avions repris le magasin sous le nom de Nauzy. Nous avions changé son nom pour Paul & Lola il y a 6 ou 7 ans maintenant», confiait Stéphanie, la patronne du magasin, ce samedi 18 mars. Le nom de Nauzy était présent depuis plus de 60 ans en ville et était l’un des repères des Etampois, clients réguliers ou occasionnels de l’enseigne.

«J’ai été touchée par les nombreux messages sympathiques et d’affection de notre clientèle ces dernières semaines», soulignait par ailleurs Stéphanie. Un sentiment qui ne se démentait pas samedi en centre-ville. «J’ai toujours connu cette boutique ici. J’y venais avec ma mère. Je vais beaucoup la regretter», confiait une cliente.

«Je me souviens quand la boutique était plus grande encore, avec la petite pièce à l’étage, on trouvait toujours de bons produits. Cela va faire bizarre de voir le rideau fermé », soufflait une autre. «J’ai toujours été bien accueillie par le personnel du magasin. Ils étaient très professionnels, c’est vraiment dommage », concluait une dernière cliente.

Quant au devenir de cet espace commercial, l’un des plus grands du centre-ville, il n’est pas encore acté. Il suscite évidemment de l’intérêt, avec « plusieurs pistes» pour remplacer l’enseigne confie-t-on du côté de la mairie.