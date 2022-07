Essonne : à Etréchy, après 17 ans, la boulangerie Kilo tire sa révérence

Ingrid et Lionel Kilo ont cédé leur boulangerie-pâtisserie et ont dit au revoir à leurs clients ce dimanche 24 juillet.

Fin février 2005, Ingrid et Lionel Kilo s’installaient dans la boulangerie du Roussay. Au cours des 17 années qui se sont

écoulées, ils ont su développer leur commerce en le faisant

rayonner grâce à la qualité des produits et de l’accueil pro-

digué à chaque client. 17 ans plus tard, ils ont décidé de céder le commerce et, ce samedi 23 juillet, ils avaient invité leurs clients à partager un moment ensemble à l’heure de se dire au revoir.

A la veille de fermer définitivement ce dimanche 24 juillet, c’était aussi l’occasion de faire le bilan de ces années de dur labeur. «C’est une vie très prenante. L’artisanat, c’est du travail 6 jours sur 7», rappelle Ingrid Kilo. Mais ce travail a payé. Sept ans après leur arrivée, ils effectuent d’importants travaux. La boutique et le laboratoire s’agrandissent afin d’accompagner le développe-

ment du commerce.