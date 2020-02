Essonne : A Gif, des étudiants s’engagent dans des « Cycles vertueux »

Âgés de 22 et 25 ans, Magali et Timothée vont parcourir l’Amérique du Sud à vélo, de l’Equateur à la Patagonie.

D’où vient le café que l’on boit le matin ? Quels sont les acteurs du commerce équitable ? Combien gagne un producteur péruvien ? Ces questions vont pouvoir trouver réponses grâce à l’implication de deux étudiants, Magali Mellon et Timothée Jouan. Les deux inscrits à Centrale Supélec sont actuellement en train de lancer l’association Cycles vertueux. Une aventure qui les transporte en Amérique du Sud, où ils sont actuellement jusqu’en juillet. De l’Equateur à la Patagonie, ils parcourent les routes à vélo à la rencontre des porteurs de projets en lien avec les changements sociétaux.

Ce projet est né en septembre dernier. «Nous avons tous les deux fait de l’humanitaire au Pérou, on voulait se lancer dans un autre projet à l’étranger, mais qui puisse avoir un impact chez les étudiants français, raconte le jeune homme de 25 ans. La demande de connaissances sur les changements environnementaux est forte dans le milieu universitaire et celui des jeunes actifs, mais on manque de ressources dans les enseignements.» En témoigne le « Manifeste étudiant pour un réveil écologique« qui avait été publié en 2018. Communiquer des exemples de solutions aux défis actuels et «apporter une contribution à notre petite échelle», comme ajoute Magali, 22 ans, voilà ce que vont chercher les deux étudiants.

Agriculture, transports, accès à l’énergie… Magali et Timothée vont se focaliser sur une dizaine de projets locaux afin de devenir leur porte-voix. «L’idée est de réaliser, pour chacun, un reportage d’une dizaine de minutes. Une fois rentrés en France, on complétera nos vidéos avec des acteurs français, pour que les étudiants puissent s’identifier plus facilement.» Pour 2021, l’objectif ultime étant de diffuser ses productions dans les grandes écoles, afin d’inspirer les étudiants de l’Hexagone pour leurs projets.

Supportez-les grâce à des dons

Afin de mener à bien leur mission, les deux jeunes avaient besoin de 13 600 €. Si, pour le moment, ils ont engagé leurs deniers personnels, ils bénéficieront de subventions, notamment de leur école et du Département, grâce au Prix action climat. Il y a trois semaines, ils ont créé une cagnotte afin de récolter 2 700 €.

Vous pouvez les suivre sur leur page Facebook.