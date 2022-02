Essonne : à Janville-sur-Juine le renouveau commercial arrive

Moment symbolique, la destruction du bâtiment de l’ancien Intermarché a eu lieu en début de semaine dernière.

Avec ces coups de pelle, c’est le coup d’envoi visible du réaménagement de la rue de la Tour de Pocancy. Concrètement, c’est depuis le 19 janvier que la démolition de l’ancien Intermarché avait débuté avec le déshabillage des locaux à l’intérieur. La destruction avait été actée avec la délivrance du permis de construire par la ville au promoteur qui va construire sur le site à la fois des logements et des espaces commerciaux.

« Nous travaillons sur ce projet depuis maintenant 6 ans. Notre projet est double, il s’agit en premier lieu de maintenir le commerce existant, la fleuriste, la coiffeuse et la pharmacie et en second lieu de recréer du commerce sur la commune », explique Christophe Gardahaut, maire…