Essonne : à la FDME, des entreprises toujours à la recherche d’alternants

Afin de pourvoir les places d’apprentissage restantes, la Faculté des métiers de l’Essonne vous ouvre les portes de ses trois campus demain, jeudi 17 septembre, de 16h30 à 19h30.

« Si certains jeunes s’inquiètent pour leur avenir au sortir de cette année scolaire un peu spéciale, il est encore temps de préparer un diplôme« , annonce la Faculté des métiers de l’Essonne. Jeudi 17 septembre, elle ouvrira ses portes entre 16h30 et 19h30 pour une soirée Portes ouvertes vers l’apprentissage sur ces trois sites (Bondoufle, Evry-Courcouronnes et Massy).

Alors que dans certaines branches comme le commerce, la faculté « croule sous les demandes« , d’autres sont moins sollicitées par les étudiants. Ainsi, des places sont à pourvoir dans des secteurs variés. A Bondoufle, il est toujours possible de s’inscrire en Bac pro maintenance industrielle, en Bac pro usinage ou encore en BTS assistance technique d’ingénieur. A Evry-Courcouronnes, les filières CAP et Bac pro esthétique, CAP coiffure, Bac pro coiffure, BTS coiffure, Bachelor responsable de la distribution et Bachelor responsable du développement commercial banque et assurance sont toujours ouvertes aux candidatures. Enfin, à Massy ce sont les sections comme BTS comptabilité et gestion, gestionnaire de paie, diplôme de comptabilité et de gestion, ainsi que sa version supérieure, qui peinent à satisfaire les demandes des entreprises.

8 jeunes sur 10 trouvent un emploi dans les six mois après leur formation