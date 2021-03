Essonne : A la Maison du Coudray se tourne un film pas comme les autres

Fin mars, les résidents atteints de troubles psychiques de la Maison du Coudray devraient sortir un court-métrage. Le tournage est réalisé avec l’aide de l’association Baka, spécialisé dans la réalisation de court-métrage avec les publics différents.

« C’est bon pour le son, et pour la caméra ?« , demandait Lou Cezon, qui travaille dans le cinéma. Jeudi 18 février, la Maison du Coudray, centre d’hébergement pour personnes atteintes de troubles psychiques, était en plein tournage. Pendant deux heures, l’association Baka était sur les lieux pour tourner la scène du barman. Le tournage, organisé sur trois mois, est réalisé avec la participation active des résidents.

« C’est la première fois que je vois un projet aussi fédérateur. Sur nos 20 résidents, 14 participent« , notait Arnaud Grand, directeur de la structure. Le projet en question est la réalisation d’un court métrage d’une dizaine de minutes débuté fin janvier. « On a défini le thème et le scénario avec eux. On ne se doutait pas d’à quel point ils allaient être dedans. On est agréablement surpris« , explique Jason Derancourt de l’association Baka. Jeudi 18 février, ce sont Patrice, Thierry et Isabelle qui étaient les stars du jour. Dans cette histoire autour du « syndrome de la page blanche, dans laquelle l’auteur se réveille chaque jour dans la peau d’un résident« , chacun avait respectivement le rôle de serveur, musicien et cliente. « C’est un peu fatiguant, il ne faut pas se tromper. Sinon on recommence, a commenté Isabelle qui passera pour la première fois à l’écran. J’avais un peu le trac au début mais maintenant ça va. »