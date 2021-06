Essonne : à La Norville, le collège Camus à l’heure de la Terre

Deux classes du collège Albert-Camus s’engagent pour l’environnement.

Ce jeudi 10 juin a vu la concrétisation par les élèves de ces deux classes du travail effectué ces derniers mois. Celle-ci a pris forme avec la plantation d’un arbousier à l’entrée de l’établissement.

Adeline Paget, professeur d’anglais, a fait travailler ses élèves de 3e C et D sur un sujet qui touche tout le monde, la planète et notre environnement. Ainsi plusieurs actions ont été mises en place avec les élèves leur permettant de concilier la pratique de l’anglais avec la sensibilisation à la préservation de l’environnement…