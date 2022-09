Essonne : à Milly-la-Forêt, la crise énergétique entraîne la fermeture du Centre aquatique

La Communauté de communes des Deux Vallées a annoncé que le Centre aquatique ne rouvrirait pas dans l’immédiat.

Depuis le samedi 17 septembre, le Centre aquatique est fermé, officiellement pour des raisons techniques d’entretien. Cette annonce, qui avait été faite sur les réseaux sociaux par le Centre, n’était alors pas accompagnée de la date de réouverture, contrairement aux années précédentes. L’hypothèse d’une fermeture de longue durée dans le contexte de crise énergétique que connaît le pays n’avait donc pas tardé à être évoquée par les habitants.

Dix jours plus tard, cela se confirme. « Le président et les maires de communes de la CC2V ont dû, hélas, prendre la difficile décision de suspendre temporairement l’ouverture de la piscine communautaire pour la mettre en mode hivernage », indique la Communauté de communes dans un communiqué daté de ce mardi 27 septembre.

La veille, à 18h les élus de la CC2V étaient rassemblés pour une réunion de crise sur ce sujet. Pour garder l’infrastructure ouverte, il faudrait en effet se préparer à payer des factures salées. « A titre d’illustration, les dernières cotations des fournisseurs d’énergie à la CC2V indiquent pour cet hiver une multiplication par 4 du coût de l’électricité aux heures creuses et par 15 aux heures pleines ».

Pas de visibilité sur une réouverture

Cela se traduirait par un surcoût de 10 € par entrée, soit 15,20 € pour l’accès d’une personne à la piscine. Pour le budget intercommunal, ce serait une charge supplémentaire d’1 million d’euros. Intenable pour la collectivité. « Il faut espérer que cette interruption sera la plus brève possible et que les pouvoirs publics prendront rapidement les mesures de régulation qui s’imposent notamment au titre d’un bouclier énergétique qui n’existe pas pour les collectivités locales », ajoute la CC2V dans son communiqué.

Au-delà de cette question, se pose en l’espèce celle de la délégation de service public pour l’infrastructure. En effet, la délégation de service public avec Vert Marine, le délégataire depuis l’ouverture du Centre aquatique en septembre 2017, a pris fin le 17 septembre 2022. Un avenant à cette délégation la prolongeant prévoit qu’à compter du 18 septembre, c’est la CC2V qui supporte désormais le risque lié à l’évolution du coût des charges de gaz et d’électricité. C’est pour éviter de faire supporter ce coût à l’intercommunalité que la fermeture pour entretien a été décidée.

Le 17 septembre dernier, le président de la CC2V Pascal Simonnot écrivait aux élus du territoire qu’il avait été décidé « de procéder à un arrêt technique de l’équipement, incluant vidange, nettoyage, maintenance… pas encore réalisé en 2022. (…) Pendant cette période, des discussions avec la société Vert Marine se poursuivront afin de permettre une fermeture de l’équipement tout en assurant la maintenance par le délégataire, seule solution à notre portée », indiquait-il.

Le personnel de Vert Marine qui travaille au Centre aquatique se retrouve quant à lui au chômage partiel. L’équipement phare de la Communauté de communes des Deux Vallées est donc fermé jusqu’à nouvel ordre. Pour la CC2V, cet investissement a représenté un investissement à l’époque de 10 millions d’euros.

Difficile de dire aujourd’hui à quelle échéance et dans quelles conditions le Centre aquatique pourra rouvrir ses portes.