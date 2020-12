Essonne : à Milly-la-Forêt, Natural Grass reçoit le soutien de l’Etat

L’entreprise Natural Grass de Milly-la-Forêt est l’une des 13 lauréates du fonds d’accélération des investissements industriels dans les territoires.

Doté de 150 millions d’euros en 2020 et de 400 millions d’ici à 2022 à l’échelle nationale, ce fonds de soutien vise à financier les projets les plus structurants pouvant commencer dans un délai entre 6 mois et 1 an.

Développer la végétalisation urbaine

C’était le cas du projet de développement de l’entreprise Natural Grass de Milly-la-Forêt. Aujourd’hui, l’un des trois acteurs majeurs dans le domaine des pelouses hybrides, ayant équipé la plupart des stades de Ligue 1 mais également le Centre national de rugby de Marcoussis ou le stade Bernabéu du Real de Madrid, l’entreprise…