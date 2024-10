Essonne : à Milly-la-Forêt, on fête les vendanges le 20 octobre

L’office de tourisme des Deux Vallées à Milly-la-Forêt organise la 26e édition de la Fête des Vendanges et de la Gastronomie le dimanche 20 octobre sous la Halle médiévale.

La journée du dimanche 20 octobre sera sous le signe de la gourmandise sur les terres milliacoises. La Halle médiévale, fraîchement rénovée, accueille la traditionnelle Fête des Vendanges et de la Gastronomie où les produits du terroir sont mis à l’honneur. C’est un événement convivial à vivre en famille ou entre amis au cœur de Milly-la-Forêt.

Les premiers visiteurs sont attendus dès 10h et pourront passer la journée sur place. Les exposants prévoient des dégustations, de la restauration sur place avec une animation musicale. Cette année, l’office de tourisme des Deux Vallées à Milly-la-Forêt, avec la complicité de la Ville et de la Communauté de communes des Deux Vallées, a fait appel à un œnologue pour animer les stands de vins, liqueurs et autres alcools. C’est l’occasion d’en apprendre plus sur ces trésors viticoles. Tout au long de la journée, le public pourra tenter sa chance à différents jeux et concours.

Dimanche, la météo semble clémente avec quelques nuages sans pluie. La Halle fera office d’abri, mais c’est avant tout un lieu incontournable de convivialité.