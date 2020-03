Essonne : à Ormoy-la-Rivière J.-C. Reveau s’est engagé pour les autres

Elu depuis 2001 et maire depuis 2008, Jean-Claude Reveau tirera sa révérence après les élections.

Le Républicain : Après une carrière au service de l’Etat, qu’est-ce qui vous a poussé à devenir élu ?

Jean-Claude Reveau : J’ai toujours été habitué à servir l’Etat avec la volonté de m’engager pour les autres sans modération. C’est pour cela que je me suis engagé pour mon village.

Le Républicain : Au-delà de la gestion de la commune et de l’élaboration des projets, vous avez toujours mis l’accent sur la jeunesse ?

Jean-Claude Reveau : C’est facile de critiquer la jeunesse. Mais se pose-t-on la question de la cause des dérives. Il faut tendre la main à la jeunesse. J’ai voulu créer le Conseil municipal des enfants, leur attribuer un budget et les aider à apprendre le sens de la citoyenneté et de la gestion…

