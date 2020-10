Essonne : à quand la déviation Itteville/Saint-Vrain, un projet départemental réclamé depuis 50 ans ?

Le projet de la déviation aurait dû débuter cette année. Il est de nouveau décalé. Une situation qui agace les habitants aux abords de la RD17 à Saint-Vrain.

« Chauffeurs poids-lourd, respectez la vitesse de 30 km/h : vous êtes sur un marais. Nos maisons tremblent et se fissurent ! Merci de votre compréhension, l’APDI »

Début octobre, l’Association Pour la Déviation d’Itteville/Saint-Vrain (APDI) a installé cette banderole au niveau du rond-point de l’avenue Charles-René de Mortemart à Saint-Vrain.

Les habitations tremblent au passage des poids-lourds. Depuis 1991, le conseiller municipal Ahmed Tighouaret a réalisé à deux reprises le ravalement de façade de sa maison.

Les piétons évitent au maximum d’emprunter les trottoirs de peur d’être happés. « Les assistantes maternelles n’osent pas passer et les habitants de l’avenue font tous leurs trajets en voiture , souligne l’élu. Ce sont 14 500 véhicules dont 600 poids-lourds qui passent par cette route chaque jour. » La solution ? Donner le top départ des travaux pour une déviation entre la route départementale 17 et la RD 74.

Reconnu d’utilité publique en décembre 2008

Le projet du nouveau chaînon de la RD 31 est détaillé dans un dossier disponible sur le site internet du Département. L’Essonne prévoyait dans son calendrier le premier coup de pioche mi 2020. Le dossier sera déposé en préfecture ce mois-ci, en octobre. « Cela fait 50 ans qu’on attend cette déviation », soupire Yves Penhoat, vice-président de l’APDI. Au stade des études d’avant-projet, le coût est estimé à (…)

Calendrier prévisionnal du projet (données 2020 du département de l'Essonne) : Mi-octobre 2020 : dépôt du dossier au guichet unique de la Préfecture pour une demande d’autorisation environnementale par les services techniques du Département. Hiver 2020 : instruction des services de l’Etat sur la base d’un délai de 5 mois Mi-mars/mi-juin 2021 : enquête publique de 3 mois Mi-juin/mi-octobre 2021 : passage en Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques pour un arrêté d’Autorisation environnementale et Recours des Tiers (délai de 4 mois) (...) La suite est dans notre journal du 15 octobre.

