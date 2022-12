Essonne : à Saint-Germain-lès-Arpajon, le château de Chanteloup ravagé par les flammes

Le château, ancienne demeure royale à l’abandon depuis plusieurs décennies, a été le théâtre de deux sinistres coup sur coup il y a quelques jours.

Le château n’a pas été réduit en cendres lors des incendies qui sont survenus les dimanche 4 et lundi 5 décembre, mais pour cet édifice abandonné depuis plusieurs années, c’est hélas tout comme. Norbert Santin, maire de la ville, a constaté avec désolation les dégâts subis par le château dont l’histoire remonte au XIIIe siècle. Le dimanche 4 décembre dernier, les sapeurs-pompiers de l’Essonne sont appelés pour un incendie sur l’édifice.

C’est au niveau de la toiture que l’incendie s’est déclenché avec une propagation au 1er étage «suite à la chute de matériaux enflammés», précise le Service départemental d’incendie et de secours de l’Essonne (SDIS 91). Au total, 250 m² de toiture étaient concernés par le sinistre, pour une surface totale de 500 m². « Le bâtiment, non habité, présentait des fragilités des planchers intérieurs ne permettant pas l’accès au sinistre par les communications existantes. Un risque d’effondrement du bâtiment était présent», ajoutent encore les sapeurs-pompiers.

L’intervention a donc été particulièrement ardue. «Au plus fort de l’intervention, 3 secteurs ont été activés avec pour objectif de lutter contre l’incendie, d’assurer le soutien des intervenants et de renseigner le commandant des opérations de secours sur l’évolution du sinistre », détaillent les sapeurs-pompiers.

Au plus fort de l’intervention, une lance canon sur le bras élévateur articulé et une lance à eau de plain pied ont été utilisées. Au total, 33 sapeurs-pompiers avec 20 véhicules étaient présents. «Un soutien alimentaire et hydrique pour les intervenants a été mis en place et renforcé par les services de la commune qui ont mis à la disposition des secours des repas chauds», souligne enfin le SDIS 91.

Le bois autour du château est classé

Grâce à ces efforts, le château de Chanteloup est encore debout, mais il ne tient qu’à un fil. «J’en avais les larmes aux yeux en voyant le château après cet incendie. C’est un pan de l’histoire germinoise qui tombe en ruine », se désole Norbert Santin. Depuis la mort de la baronne de Montfort en 1954 (celle-ci est enterrée dans la commune ndr), le château est passé de main en main, mais sans être habité.

« Le propriétaire aujourd’hui est un italien, mais le château est tout simplement à l’abandon. Que diront de nous les générations futures alors que nous n’avons pas sauvé ce morceau d’histoire », s’interroge l’édile. Hélas, pour beaucoup d’habitants, c’est peut-être ce sinistre qui va leur faire découvrir que ce château est présent sur le territoire communal.

Mais, face à ces incendies qui ont eu lieu deux jours consécutifs, Norbert Santin espère qu’il n’a pas été le fait de personnes mal intentionnées. Si le château est en ruine, le bois qui l’entoure est lui classé, et la commune entend bien préserver ce poumon vert.