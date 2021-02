Essonne : A Savigny, une mercerie pour petits et grands

O’Fil Addict a ouvert ses portes il y a trois mois près de la gare de Savigny-sur-Orge. Entre vente du nécessaire à couture et cours de tricot, la mercerie tente de casser les codes.

Les amoureux du fil vont être ravis. Près de la gare, c’est une mercerie flambant neuve qui a ouvert ses portes dans les locaux de l’ancienne librairie. Depuis le 22 octobre, bobines, fil, fermetures, aiguilles et autres accessoires nécessaires à la couture, le tricotage ou la broderie sont disponibles à la vente chez O’Fil Addict.

Catherine Mesuron, modeliste de 37 ans, a décidé d’ouvrir cette boutique après avoir travaillé dix années dans le textile. « La mercerie est quelque chose que j’aime, ça m’en a toujours mis plein les yeux », se souvient la nouvelle propriétaire des lieux. Sur place, vous pourrez aussi retrouver Pauline Mahier, à la communication, ou encore des intervenantes comme Morgane Martin, qui gère les ateliers crochet.

En plus de vendre les produits classiques – principalement Made in France – nécessaires à la couture, Catherine propose aussi des cours pour tous niveaux confondus. Des sessions de deux heures, où quatre personnes maximum peuvent s’initier à la couture, broderie ou tricot. A l’image des ateliers pilotés par Morgane, qui permettent aux niveaux intermédiaires d’apprendre à confectionner un Amigurumi : « Une peluche crochetée qui plaît aux amateurs de technique », fait savoir l’intervenante. Par ailleurs, des cours parents/enfants sont aussi organisés. Point intéressant en cette période où les activités extra-scolaires sont restreintes. « On veut casser l’image qui laisse penser que la mercerie c’est uniquement pour les personnes âgées », explique Catherine qui atteste du succès de ces cours familiaux.

Réparation de machines à coudre

Catherine étant aussi portée sur le zéro-déchet, elle donne régulièrement de la laine à l’association Le tricot solidaire. A noter qu’il y est aussi possible de faire réparer sa machine à coudre, peu importe la marque, sur devis gratuit.

Située au 2, rue Louis Mézard à Savigny-sur-Orge, la mercerie est ouverte le mardi, mercredi est vendredi de 10h à 18h, le samedi de 10h à 12h30 puis de 15h à 18h30 et chaque premier dimanche du mois de 9h30 à 12h30.