Essonne : Accusé de viol, Georges Tron condamné à de la prison ferme

Alors qu’il a avait été acquitté en 2018 en première instance, le maire de Draveil a été condamné à cinq ans de prison dont trois ans ferme. Il est aussi inéligible pour une durée de six ans.

Accusé par deux anciennes employées municipales de la mairie de Draveil, Georges Tron avait été acquitté en 2018 en première instance. La Cour d’assises de Paris a condamné en appel Georges Tron, maire de Draveil et conseiller départemental, mercredi 17 février, à cinq ans de prison, dont trois ans ferme. L’ex-secrétaire d’Etat était jugé pour viols et agressions sexuelles sur deux anciennes employées municipales à la mairie de Draveil. La Cour d’assises de Paris l’a reconnu coupable de ces faits sur l’une des deux plaignantes. Georges Tron écope également d’une peine d’inéligibilité de six ans et d’une inscription au fichier automatisé des délinquants sexuels.

Son ex-ajointe à la mairie de Draveil, Brigitte Gruel, également accusée, a été condamnée à deux ans de prison avec sursis pour complicité de viol et d’agression sexuelle en réunion.