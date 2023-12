Essonne : aidez à financer le séjour farwest des écoliers d’Ormoy

L’école Saint-Jacques d’Ormoy compte sur la participation de donateurs pour financer une partie d’un séjour d’équitation des élèves en classe de CE1 et CM2.

Les jeunes élèves ulméens rêvent de partir en classe de découverte du far-west. Les enseignantes en charge des classes de CE1 et CM2 espèrent toucher des particuliers ou des entreprises mécènes afin de réduire le coût du séjour pour les familles.

Le projet est de faire partir en fin d’année scolaire 53 élèves au haras de Val-en-Pré, situé à moins de deux heures d’Ormoy, dans la commune de Gurgy (Yonne). Le séjour est programmé du 25 au 28 juin 2024, soit quatre jours et trois nuits sur place.

Les internautes sont appelés à faire un don sur la « Trousse à projets », la plate-forme en ligne de financement participatif de l’Education nationale. La collecte pour les élèves d’Ormoy est en ligne jusqu’au 25 janvier prochain. Les dons donnent accès à une déduction fiscale et à des contreparties en fonction du montant.

Sans la Trousse à projets, le montant s’élève à 275 euros par enfant. Si la cagnotte en ligne permet de collecter 530 euros, cela réduit la facture de 10 euros par élève. L’objectif final est de récolter 5 000 euros afin de réduire d’un tiers le montant global. La mairie d’Ormoy finance le transport et une partie du coût du séjour. L’établissement s’est mobilisé en cette fin de l’année avec la vente de livres, de crêpes et de gâteaux à la sortie de l’école.

Une tombola début mars

Le vendredi 8 mars, les représentants de parents d’élèves et l’équipe enseignante organiseront une tombola au profit des CE1 et CM2. Les billets à deux euros seront vendus courant janvier. Sont à gagner : des entrées pour des parcs zoologiques et d’attraction (Thoiry, Beauval, le bois d’Attilly, le PAL, la Serre aux papillons, la salle d’escalade Hapik, le Conservatoire des plantes à Parfum, Médicinales et Aromatiques de Milly), des bons chez des coiffeurs et des restaurateurs partenaires autour d’Ormoy, un panier de fruits de Grand Frais de Mennecy, des livres, des veilleuses, etc (pour participer : [email protected]).

« Les enfants vivront une expérience irremplaçable pour développer le sens des responsabilités, le respect et l’attention à l’autre, tout en vivant des moments rares qui resteront longtemps gravés dans les mémoires », indiquent les organisatrices. Au programme : 2h30 de poney par jour, participation à la vie du centre équestre, jeu d’escape-game (énigmes à résoudre en groupe dans un temps limité), initiations à des activités artistiques comme la poterie, la tannerie et le cirque. Le centre équestre héberge les pensionnaires dans un village aux allures de western avec des roulottes, des tipis et des veillées autour du feu.

• Lien de la cagnotte :

« https://trousseaprojets.fr/projet/8052-classe-de-decouverte-poney-pour-les-ce1-et-cm2-de-l-ecole-st-jacques«