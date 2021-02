Essonne : Alain Lebenoit, figure de Fontenay-le-Vicomte, est décédé fin janvier

Alain Lebenoit était une figure de Fontenay-le-Vicomte. L’administrateur du foyer rural engagé pour sa commune est décédé fin janvier.

Alain Lebenoit s’en est allé. L’homme de 65 ans a été victime d’un grave accident de la route le soir du 28 janvier 2020 sur la RD191 au niveau de Ballancourt-sur-Essonne. Il traversait l’axe en voiturette en provenance de la déchetterie et il a été percuté

par un autre véhicule. Malgré les soins prodigués dans différents hôpitaux durant onze mois, Alain Lebenoit est décédé le 25 janvier 2021 à l’hôpital de Quincy-sous-Sénart. Ses obsèques ont eu lieu le 3 février dernier.

Beaucoup de ses proches ont participé à la cérémonie aux côtés de sa famille regroupée.

Le bûcheron du Perche s’est installé dans le village de Fontenay-le-Vicomte pour entretenir le parc du château et n’est jamais reparti. Il s’est beaucoup impliqué dans la vie locale et effectuait les travaux les plus pénibles toujours dans la joie et la bonne humeur.