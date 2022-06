Essonne : Andy Aby, un artiste ouvert sur le monde installé dans l’Etampois

L’artiste se concentre sur la chanson française avec son dernier album “Citoyens du monde”. Il évoque la tolérance, Lady Diana ou encore l’incendie de Notre-Dame.

Né en Côté d’Ivoire, Andy Aby est arrivé en France dans les années 1960 et s’est installé en Essonne à partir de 2013. L’artiste a connu le succès dans les années 1990 avec ses titres “Coubé” (Je ne t’oublierai jamais) et “Ewi” (Je pleure), interprétés dans sa langue maternelle, le godié-dida. « Ils ont été très bien accueillies, ils ont fait le tour de l’Afrique et de la communauté africaine en France, à présent, mes dernières chansons s’adressent à tous les publics », confie le musicien.

Sur toutes les plate-formes d’écoute de musique, est en ligne son dernier album 5 titres “Emigré”. Prochainement, son nouvel album “Citoyen de monde” sera disponible et comportera 13 titres. Le morceau-phare de l’album parle d’unité et de tolérance. « Nous sommes tous des citoyens du monde, il est important que les enfants d’aujourd’hui soient éduqués dans l’ouverture au monde, il y a besoin de sensibiliser le public à s’aimer les uns les autres », précise le chanteur.