Essonne : le rallye Aïcha des Gazelles en vue pour Angèle et Caroline

Ces deux amies travaillent ensemble à la Recyclerie du Gâtinais. Elles sont motivées pour participer à l’édition 2023 du rallye Aïcha des Gazelles du Maroc.

Angèle Losinski et Caroline Lenoir partagent les mêmes valeurs : être dans la bienveillance envers les personnes en difficulté pour qu’elles retrouvent l’estime d’elles-mêmes et prendre soin de l’environnement. Angèle est conseillère en transition professionnelle et Caroline est encadrante technique en chantier d’insertion à la Recyclerie du Gâtinais.

Ensemble, elles se sont lancées le défi de rouler en 4×4 au mi-

lieu des dunes sur le parcours du rallye Aïcha des Gazelles du Maroc en 2023. Elles ont créé l’association « Aventure’O’vert » pour l’occasion et souhaitent la pérenniser.

Avec le rallye, chaque équipe récolte des dons financiers pour Cœur de gazelles dans un premier temps et pour l’association de leur choix. Celle créée dans le cadre du rallye Aïcha des Gazelles donne accès aux soins aux populations les plus reculées du Maroc avec la Caravane médicale. Les dons supplémentaires collectés par Angèle et Caroline seront destinés aux besoins matériels de la quarantaine de bénéficiaires de la Recyclerie du Gâtinais.

« Nous souhaiterions financer des ordinateurs et accompagner chaque employé dans ses démarches administratives pour avoir accès à leurs droits et aménager une salle de détente où nous pourrions partager des moments conviviaux comme cuisiner ensemble », explique Angèle.

Le duo est soutenu par la Recyclerie du Gâtinais et la mairie de Boutigny-sur-Essonne. Elles sont à la recherche de nombreux sponsors pour financer leur participation au rallye à hauteur de 36.495 euros. Il y a les frais d’inscription, l’achat du 4×4, l’assurance véhicule, le transport aller-retour entre la France et le Maroc, la location de l’équipement nécessaire au bon déroulement de la course ainsi que les stages de navigation et pilotage. Angèle et Caroline ont un an pour réunir les fonds et elles sont très motivées pour aller dans le désert marocain défendre leurs valeurs !

Une cagnotte en ligne

Angèle a cousu des créations en tissu qu’elle met en vente au profit de leur participation au rallye : cotons lavables, attache-masque à pression, pochon, tablier de cuisine pour enfant, guirlandes de fanions et porte-clés.

Une cagnotte accessible aux particuliers est en ligne sur le site HelloAsso pour financer les stages de navigation et de pilotage. L’objectif est de réunir 1180 euros d’ici l’année prochaine.

Quand les conditions sanitaires le permettront, le duo compte bien être présent lors d’événements publics comme les marchés et les forums d’associations ou encore organiser une tombola et une projection pour présenter leur projet solidaire. Restez connectés sur leurs réseaux sociaux !

• Contact sponsoring : [email protected]

Facebook et Instagram : Aventure’o’vert

Cagnotte en ligne HelloAsso : « Financement de nos stages obligatoires par Aventure’O’vert »