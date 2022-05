Essonne : Appel aux figurants pour le prochain film de Romain Cogitore tourné à Auvers-Saint-Georges

Entre le 13 juin et le 12 août, le réalisateur Romain Cogitore tourne son prochain film dans le village.

« Sur une Zad, Myriam se bat contre la construction d’un barrage. Greg, lieutenant de police, doit infiltrer cette mouvance contestataire. Ils se rencontrent et s’aiment sur la Zone. Le temps presse, bientôt tout disparaîtra. »

« Une Zone à défendre » mêle drame et romance. C’est le prochain long-métrage réalisé par Romain Cogitore et produit par Chi-Fou-Mi Productions. Le tournage est prévu entre le 13 juin et le 12 août sur la commune d’Auvers-Saint-Georges. L’équipe du film est à la recherche de figurants : des femmes et des hommes entre 18 et 70 ans pour interpréter des rôels de zadistes, d’agriculteurs, de policiers ou encore d’élus locaux.