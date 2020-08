Essonne : après le blocage de mardi, la fête foraine aura bien lieu à Vert-le-Grand

Après deux jours de conflit entre la mairie et les forains, ces derniers ont obtenu l’autorisation de monter leurs manèges au complexe sportif de Vert-le-Grand pour le week-end.

Cette résolution pourrait servir pour les forains dont les installations sont annulées en période de covid-19. Le tribunal administratif de Versailles a donné sa décision jeudi 27 août à 15 heures : la fête foraine est autorisée au stade de Vert-le-Grand et la mairie est condamnée à verser 1000 euros de dommages. « L’argent sera reversé à une association », confie Julien Gerbaud, un des forains présents depuis mardi sur les lieux.

Pour la mairie, c’est un coup dur. « Lors de la convocation du tribunal, nous n’avons pas pu nous défendre, constate Marie-France Pigeon, maire-adjointe chargée des Finances. J’espère que les habitants ne prendront pas le risque de s’y rendre… C’est une affaire à suivre »

Le mardi 26 août, près d’une vingtaine de forains ont manifesté et bloqué tour à tour les deux ronds-points en direction du village pour contester la décision de la mairie. « Nous avons décidé d’annuler tous les événements publics jusqu’en octobre pour des raisons sanitaires, explique Marie-France Pigeon. L’adjoint au maire chargé de la Voirie Olivier Schintgen ajoute : « on ne voulait pas de fête foraine juste avant la reprise de l’école ».

La mairie les autorise à s’installer sans montage de stands

Après une heure de blocage à l’aide des camions sur la RD31, Romuald Mignaton, forain présent à la fête du village depuis vingt ans, avait signé une autorisation de stationner sur le parking du complexe sportif, sans possibilité de monter les manèges et les stands.

A midi, les bennes et les tracteurs mis pour empêcher l’entrée dans le centre-ville ont été retirées pour laisser les familles de forains concernées par cette fête s’installer. « C’est la première fois que c’est aussi compliqué avec une mairie, explique un des professionnels. Les fêtes, c’est notre gagne-pain, on ne demande qu’à vivre et on n’oblige personne à venir. »

Demande de mesures rapides auprès du tribunal pour ouvrir en toute sécurité

Le secrétaire général de l’intersyndical des Artisans et des Entrepreneurs des fêtes foraines, Pascal Marie, était présent ce mardi. Confiant, il avait annoncé la demande de référé en express auprès du tribunal administratif de Versailles. « Comme Marcel Campion pour la grande roue sur la place de la Concorde à Paris, on va gagner ! », assure-t-il. C’est chose faite ce jeudi 27 août au tribunal administratif de Versailles.

Depuis fin mai, la profession a repris ses activités avec un protocole sanitaire stricte : masque obligatoire dans les manèges, désinfection des installations après chaque passage, gel hydroalcoolique à disposition sur chaque stand et un mètre de distance de sécurité entre chaque groupe. « On a le droit de travailler, on a des règles sanitaires à suivre, on était obligé de manifester », souligne Julien Gerbaud, forain dans le sud de l’Ile-de-France. Les manèges sont en cours d’installation, la fête devrait s’ouvrir ce vendredi soir.