Essonne : Arpajon rassemble pour lutter contre les violences faites aux femmes

Plus de 60 personnes se sont rassemblées sur le parvis de la mairie pour rendre hommage à la femme de 30 ans décédée sur la commune le lundi 24 mai.

Le soir du 26 mai, la municipalité a organisé un rassemblement sur la place de l’Hôtel de ville pour commémorer la mémoire de cette femme décédée sous les coups de marteau de son compagnon deux jours auparavant sur Arpajon.

« Comme chacun le sait, cette forme de violence faite aux femmes se répète régulièrement dans toutes les villes de France et dans tous les milieux sociaux, déclare Christian Béraud, maire d’Arpajon. Des mesures sont prises, mais ces situations sont encore trop fréquentes et à ce jour, le 26 mai 2021, ce sont 41 féminicides enregistrés dans notre pays. C’est évidemment 41 de trop. » Lors de la rédaction de cet article, le collectif « Féminicides par compagnons ou ex » comptabilisait 48 décès… De trop.