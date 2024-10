Essonne : au bonheur des Mennechats à Mennecy, l’association fête ses dix ans

Le 28 septembre, l’association Aux Mennechats a soufflé ses dix bougies dans le cadre verdoyant du parc de la Roseraie, entourée de ses bénévoles fidèles.

Sans cette équipe de bénévoles, le refuge pour les chats de Mennecy ne pourrait tenir. Lionel Garnier, fondateur de l’association, est catégorique : « Sans eux, je ne peux pas avancer, car ils en font plus que moi. Je suis président, mais j’ai presque envie de me mettre en retrait, ils sont la colonne vertébrale de Mennechats : ils sont toujours volontaires et disponibles ». Grâce à ces bénévoles, joyeux et engagés, ce sont 520 chats qui ont été pris en charge. La majorité d’entre eux a trouvé une nouvelle famille, tandis qu’une petite partie, identifiée et stérilisée, a été relâchée en tant que chat libre, sous le nom de l’association.

Les bénévoles, piliers de l’association

Depuis le 26 septembre 2014, l’association remplit de nombreuses missions de protection et de sauvetage des chats : elle recueille les chats à la rue repérés par les Menneçois et lance un appel pour retrouver les potentiels propriétaires, elle trappe les femelles et leurs portées afin de stériliser la mère et de faire adopter les petits, elle identifie et stérilise les chats qu’ils soient relâchés ou adoptés. Toutes ces étapes jusqu’à l’adoption sont assurées par une équipe passionnée par les chats.

Les bénévoles de l’association Aux Mennechats.

Il y a Dominique, trésorière et secrétaire et son mari Daniel, bricoleur et trappeur. Ils sont également famille d’accueil, tout comme Kathy, Marie et Tom. André et Gérard, chargés des transports, épaulent Lionel Garnier, le président, qui a fondé ce refuge essentiel. Situé dans la cour du centre administratif Jacques-Broz, le chalet en bois de l’association accueille ses petits protégés. Les murs sont décorés avec des photographies des chats adoptés au fil des années, avec le prénom choisi par leurs nouvelles familles.

En ce moment, une portée de cinq chatons attend patiemment son départ. Adoptés sur photo, ils vont passer encore quelques semaines au refuge avant de rejoindre leurs futurs propriétaires. Sur proposition de l’association, ces derniers ont laissé des t-shirts imprégnés de leur odeur pour que les chatons s’habituent progressivement à leur nouvel environnement. « Comme ça, les chatons ne seront pas désorientés quand ils arriveront dans leur nouveau foyer et les familles repartiront avec le t-shirt pour que les chatons gardent encore l’odeur de la fratrie et du chalet », explique Kathy, bénévole et nourricière des chats libres.

Comment adopter ?

Les chats et chatons disponibles à l’adoption sont présentés sur la page Facebook « Aux Mennechats ». S’il y a un coup de cœur, il suffit de contacter l’association pour convenir d’une rencontre au 06.25.79.31.14. Enfin, si l’adoption se confirme, une contribution de 50 euros est demandée pour la réservation. Une adoption dans ce refuge revient à 180 euros par chat, et cela comprend l’identification, la stérilisation, les premiers vaccins et le vermifuge.

Facebook : Aux Mennechats

Tél. : 06.25.79.31.14

Mail : [email protected]

Possibilité de déposer des dons au chalet ou de demander le RIB pour un don régulier.