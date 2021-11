Essonne : Audrey Larcade, cavalière victime de viol, se livre dans « Mon corps pour une coupe »

Dans cet ouvrage publié le 15 octobre, la sportive revient, à travers la plume de Marie Leduc-Lusteau, sur cet épisode traumatisant de son adolescence.

« Je te vois heureux de cette jeunesse que tu me prends […] Tu as 15 ans et moi 80, tu m’abîmes, tu me prends ma légèreté. » Page 55, du livre « Mon corps pour une coupe« . Rédigé par la psychologue et auteure longjumelloise Marie Leduc-Lusteau, le livre de 171 pages a été publié le 15 octobre aux éditions Jets d’encre.

A travers les pages, Audrey Larcade, cavalière victime de viol, se livre sur son histoire à travers les mots de Marie. De sa naissance au décès de son bourreau, en passant par sa rencontre avec ce dernier et son amour pour les chevaux, celle qui est aujourd’hui mère de trois enfants se confie sur ce qui lui est arrivé dans l’espoir « que la parole se libère ».

Poussée par la plainte de Sarah Abitbol