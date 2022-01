Essonne : Benjamin Illouz, le roi de la ventouse

Implanté au sein du Fitness Park au bord de la RN7 à Grigny, l’ostéopathe Benjamin Illouz guérit ses patients avec des ventouses. Une méthode qui a séduit de nombreux sportifs de haut niveau et qui a fait sa renommée dans le milieu.

Quel est le point commun entre les footballeurs Anthony Martial (Manchester United), Eden Hazard (Real Madrid) ou encore le basketteur Kévin Séraphin (423 matchs en NBA) ? Ils sont tous passés entre les mains de Benjamin Illouz. Où plutôt entre les ventouses de l’ostéopathe essonnien. Depuis 2018 et la création de sa marque Cupp’life©, le natif de Juvisy-sur-Orge se démarque des ostéopathes traditionnels en proposant des séances avec ventouses qu’il a découvertes en 2010 lors d’une démonstration au sein de son école d’ostéo. « J’avais un gros problème de genou que personne n’arrivait à soigner. Un jour, lors d’une formation, il y a eu un intervenant à l’école qui bossait avec des points de pression et des ventouses. Et quand je lui ai parlé de mon genou, il m’a conseillé de faire ça sur mon genou. J’ai fait des tests et ça m’a beaucoup soulagé », confie celui qui a obtenu son diplôme d’ostéopathie en 2012. Une méthode et des ventouses qu’il n’a, depuis, plus jamais lâchées. Jusqu’à en faire sa spécialité. Une compétence reconnue dans le monde du sport professionnel, de nombreux sportifs venant à Grigny pour se soigner. « Au sein de leurs clubs, ce ne sont que des kinés, des masseurs ou encore des physio. Moi, je me démarque en essayant de comprendre d’où vient le problème. L’origine du problème, c’est la clé de la guérison. On ne peut pas travailler le muscle qu’en faisant des étirements ou en le faisant craquer, détaille le praticien de 39 ans. Il faut avoir des méthodes différentes pour pouvoir soulager les douleurs de tout le monde. C’est différent de travailler avec un mec qui est tombé d’un mur de quatre mètres, dont le muscle est fatigué et contracté, qu’avec un mec qui vient de courir dix bornes. »

Une renommée internationale

Si de nombreux sportifs viennent au cabinet implanté au sein du Fitness Park de Grigny au bord de la RN7, Benjamin Illouz sillonne aussi l’Europe pour soigner différents sportifs. Une escapade à Madrid (Espagne) pour soigner Ferland Mendy, le défenseur du Real ou une autre expédition à Istanbul (Turquie) pour s’occuper des basketteurs de l’Anadolu Efes, notamment Rodrigue Beaubois et Adrien Moerman. Mais Benjamin Illouz n’oublie pas les patients « lambda ». Après avoir soigné les sportifs le week-end et le lundi, le reste de la semaine est réservé aux citoyens. « C’est la majorité de mes patients ! Je ne laisserai jamais passer les sportifs en priorité par rapport à Monsieur et Madame Tout le monde », confie Benjamin Illouz qui a créé via sa marque Cupp’life© des boîtes de ventouses permettant au patient de se soulager lui-même. « On a lancé ça pour dépanner les gens. Ils peuvent faire ça tout seul lorsqu’ils ont un petit bobo avec une notice à l’intérieur pour savoir où mettre les ventouses », explique le résident de la ville d’Athis-Mons dont les journées sont bien remplies, mais toujours avec le sentiment du devoir accompli. « Un jour, j’ai eu une dame qui a pleuré car ça faisait des mois qu’elle n’arrivait pas à lever le bras. Et ça, ça n’a pas de prix. »