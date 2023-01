Essonne : bientôt de l’électricité produite à Etréchy sur le réseau

La centrale photovoltaïque en cours de construction dans la zone des Hautes-Prasles entrera en service à l’été 2023.

Les près de 9000 panneaux photovoltaïques installés vont faire du territoire de la Communauté de communes entre Juine et Renarde un territoire plus vertueux. Ce parc, le plus grand dans le Sud-Essonne, pourra produire l’équivalent de la consommation électrique de 1710 habitants, soit environ un quart de la population strépiniacoise.

« Le dernier rapport du GIEC rappelle, s’il le fallait encore, la nécessité impérieuse d’augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Notre Plan climat air-énergie territorial fixe des objectifs ambitieux, notamment en passant de 5% de consommation d’énergie renouvelable sur le territoire à plus de 10%», soulignait JeanMarc Foucher, président de la Communauté de communes, le jeudi 19 janvier dernier, lors d’une visite avec Florence Crocheton, présidente de SIPenR.