Essonne : Bientôt un site en ligne pour les parents d’enfant en situation de handicap

Les quatre partenaires en faveur du pôle d’appui et de ressources handicap de l’Essonne ont signé la convention le lundi 30 mai à la Caisse des Allocations familiales à Arpajon.

Le Conseil départemental de l’Essonne, la Caisse d’allocations familiales (Caf) et la Mutualité sociale agricole (MSA) s’engage dans un partenariat pour améliorer l’inclusion des enfants en situation de handicap dans les structures dites de droit commun liées à la petite enfance, c’est-à-dire les crèches, les relais petite enfance, les centres de loisirs, les associations sportives et culturelles, etc.