Essonne : Breuillet en fête pour sauver la Frise du Travail

Rendez-vous le 22 juin dans le parc Moessner de Breuillet pour s’amuser au temps de la Belle Epoque près de la Frise du Travail.



La Frise du Travail faisait partie intégrante de la Porte monumentale de l’Exposition universelle de Paris en 1900. L’œuvre de l’architecte René Binet, du sculpteur Anatole Guillot et du céramiste Louis Muller est désormais installée dans le parc Moessner de Breuillet.



Les statues de grès représentent les travailleurs de l’ombre qui ont contribué à la réalisation de la grande exposition sur la capitale. Près de vingt métiers sont incarnés, mais de nombreux personnages ont été endommagées par plusieurs facteurs : les intempéries, le lichen, les déjections et les actes de vandalisme. La Fondation du Patrimoine d’Ile-de-France, en collaboration avec la ville de Breuillet et l’association locale Les Amis de la Frise du Travail (LAFT), a lancé une campagne de dons pour financer la restauration du haut-relief. Sur les 129 530 euros nécessaires, les organisateurs souhaitent collecter 30 000 euros auprès des particuliers via un bulletin de don papier et le site internet www.fondation-patrimoine.org/100241. Depuis 1999, le haut-relief est inscrit au titre des monuments historiques. Il est temps de le restaurer.

© Fondation du patrimoine



Ces fonds vont permettre de réaliser un nettoyage méticuleux et la reconstitution des éléments manquants à l’aide de moulages élastomères, soient sept têtes, trois mains, deux bras et un pied.



Une grande fête avec manège, piste de danse et calèches



Des dons seront également possibles auprès des stands de Breuillet en fête, événement familial programmé le samedi 22 juin. Le collectif LAFT sera aux côtés de la sculpture pour dévoiler l’histoire et les secrets de cette œuvre d’art à restaurer. Une représentation figée et inédite de la Frise du Travail aura lieu avec des volontaires au cours de cette traditionnelle fête.



Cette année, le thème porte sur la Belle Epoque de 1900. Le parc Moessner, où se trouve la Frise du travail, sera animé par la mairie, les associations breuilletoises et des partenaires passionnés par l’Histoire de l’âge d’or de la France.



Pour ce retour dans le passé, les organisateurs invitent le public à venir costumés. C’est l’occasion de se balader habillé d’un chemisier en dentelle, d’une cape ou encore d’une salopette à bretelles.

De 11h à 18h30, un programme riche et varié attend les visiteurs mêlant des animations dignes des années 1900 et des activités sportives en vue des Jeux olympiques de Paris 2024. Des calèches et un manège de 18 places attendent le public ! Les enfants pourront s’essayer à l’accrobranche pendant que les parents pourront s’initier à des danses type valse et polka piquée avec l’association Viens danser 91. Il y aura deux pistes de danse, un premier parquet dédié au spectacle de cabaret et un second pour ces initiations. En démonstration, le public pourra admirer l’orchestre du conservatoire de Breuillet, les peintures des artistes en herbe d’Arts et loisirs, la fanfare d’Etréchy, les escrimeurs artistiques, les artistes de Calèches et crinolines, les danseurs du Club folklorique portugais et la troupe de French cancan de Breuillet Danse et Gymnastiques. Une balade contée et chantée est prévue à partir de 16h30 en direction du Petit Brétigny avec la Retraite sportive.



Le Comité de jumelage de Breuillet sera présent pour égayer la place des food-trucks avec des musiques de la Belle Epoque. Des bénévoles vont présenter une reproduction haute de 4m50 de la Porte monumentale de l’Exposition universelle de 1900 qui comportait la Frise du Travail. Le Conseil municipal des Enfants et des Seniors vont proposer des activités sportives et ludiques comme une course de garçon de café, du croquet ou encore du cornhole. Les clubs d’astronomie de Breuillet et de Juvisy vont défier le public sur des expériences scientifiques.



Pour l’occasion, le dessinateur Franck Senaud a réalisé une carte postale de la Frise du Travail au projet de LAFT et de la restauration du haut-relief. Les travaux sont programmés pour le deuxième semestre de 2025.