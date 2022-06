Essonne : ça tourne avec les seniors de la résidence Amodru à la Ferté-Alais

Après l’écriture de chansons et un concert devant la famille, le groupe de musique de la résidence Amodru enregistre ses chansons en vidéo.

Le projet devient de plus en plus grand. Les seniors inscrits à l’atelier d’art-thérapie de la résidence Amodru ont commencé avec l’écriture de trois chansons : « Parfum d’amour », « Sacré Nono » et « C’est chez nous ». Ils ont chanté devant leurs proches le 12 mars et à présent, ils se concentrent sur la réalisation

de clips.

Le mardi 31 mai, le groupe s’est réuni de nouveau pour réaliser sa première vidéo sur les paroles de « C’est chez nous » qui parle de leur vie à la maison de retraite. L’équipe d’animation peut compter sur Yoann Trouillet, étudiant en alternance journaliste reporter d’images pour tourner et faire le montage du clip. « Je suis déjà venu aider à la résidence, c’était tout à fait normal pour moi de dire oui », explique le jeune vidéaste.

Comme des stars