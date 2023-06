Essonne : Casablanca, Steve McQueen… Cinétampes célèbre les 100 ans de la Warner

Depuis une semaine, et jusqu’au 2 juillet, le cinéma d’art et essai intercommunal célèbre les 100 ans de la Warner, la plus grande major du cinéma hollywoodien.

Depuis une semaine, déjà 4 films qui ont marqué l’histoire du cinéma se sont succédé sur la toile de Cinetampes. “Le Chanteur de jazz”, premier film parlant qui date de 1927, “Rendez-vous” d’Ernst Lubitsch de 1940, peut-être plus connu sous son titre de “The shop around the corner” qui a inventé la comédie romantique, ou encore Bonnie & Clyde d’Arthur Penn de 1967, avec Warren Beatty et Faye Dunaway qui marque l’avènement du nouvel Hollywood, ont été découvert ou redécouvert par le public ces derniers jours.

Sur grand écran, une autre dimension Au total, ce sont 20 films qui ont marqué l’histoire du cinéma et de la Warner qui seront projetés sur grand écran durant un mois. «On doit quelques-uns des plus grands films de l’histoire du cinéma à la Warner», souligne Jean-Lionel Wark, programmateur de Cinetampes.

Se limiter à 20 films seulement était un dilemme, mais il fallait faire des choix. «Avec Antoine, le projectionniste, nous avons pris des jalons de l’histoire du cinéma », explique-t-il. “La Fureur de vivre”, l’un des trois films où James Dean est crédité, “Casablanca”, “Soleil Vert”, “Les Affranchis”, “Bullitt”, ou encore “Un après-midi de chien”, il y a de quoi ravir tous les cinéphiles.

La liste des réalisateurs et acteurs a de quoi faire saliver, Orson Welles, Martin Scorsese, John Huston ou Sydney Lumet. Devant l’objectif, Steve McQueen, Humphrey Bogart, Al Pacino, Natalie Wood ou Ingrid Bergman fait rêver également. La projection de chaque film sera précédée par une présentation.

«Nous ferons une présentation de 15 à 20 minutes, en évoquant la biographie du réalisateur, le contexte dans lequel ce film a été fait, la postérité qu’il a laissée », expliquet-il.

Pour l’équipe de Cinetampes, c’est une belle opportunité de partager son amour du cinéma avec le public. Et pour le public, ce sera l’occasion de voir des films probablement pour la première fois sur grand écran, ce pour quoi ils ont été faits. Les films y prendront une autre dimension, et même pour ceux qui les ont vus plusieurs fois à la télévision, ce sera comme de les découvrir pour la première fois à nouveau.

• Rens. caese.fr ou 01.75.59.70.50.