Essonne : ce sportif de Guillerval va faire un Iron-Man au profit de la Ligue contre le cancer

Le Guillervalois Tristan Mulard s’est lancé un défi pour soutenir la Ligue contre le cancer.

Le 21 août prochain, Tristan Mulard sera sur la ligne de départ de l’Iron Man de Vichy. Au programme, 3,8km de natation dans le lac d’Allier, 2 boucles de 90 kilomètres en vélo dans la montagne bourbonnaise et un marathon de course à pied constitué de 4 boucles autour du lac d’Allier, soit 42km. Si le jeune homme s’est lancé ce défi, c’est afin de collecter des fonds pour l’association de la Ligue contre le cancer.

Tristan Mulard a du cœur. « Je n’aspire pas participer à cet Ironman pour seulement accomplir un exploit sportif. J’ai pour souhait de faire de mon Ironman, une épreuve qui serve la bonne cause et ainsi récolter un maximum d’argent dans le but de le reverser à la Ligue contre le cancer », explique-t-il. Une cagnotte en ligne sur le site de la Ligue contre le cancer a été créée pour collecter des fonds.

Ces derniers mois, la préparation physique est devenue intense. « N’ayant jamais pratiqué une épreuve de triple effort, prendre part à un Ironman en un an de préparation représente donc un défi considérable. Mes premiers entraînements ont débuté en juillet 2021. Initialement novice en natation, je ne savais pas nager le crawl. Mes premières longueurs ont été réalisées en mer Méditerranée où j’ai appris, par moi-même, les bases de cette nage. Me rendant vite compte de la spécificité et technicité de cette pratique, j’ai rencontré deux coachs en natation qui ont accepté de m’entraîner deux fois par semaine pour me perfectionner dans cette nage qu’est le crawl », explique-t-il.

Sur la course à pied et le cyclisme, Tristan a une expérience derrière lui à la fois en tant que pratiquant assidu et professionnellement. « Ayant par le passé, eu l’expérience de préparateur physique d’une athlète participant à des Championnats de France et du Monde handisport de cyclisme sur piste, j’ai donc établi par mes propres soins, une planification d’entraînement que je suis depuis octobre 2021. Celle-ci a pour objectif de m’emmener au top de mes capacités le jour J », complète Tristan. Cette préparation est passée notamment par sa participation au Triathlon d’Orléans Taille M le 15 mai dernier, où il a terminé en 3h02m, et le triathlon de Deauville Taille L le 18 juin dernier.

Tristan Mulard a commencé à souffrir durant sa préparation à raison de 3 séances de cyclisme, 3 séances de course à pied, 2 séances de natation et 4 de renforcement musculaire, soit 15h par semaine. Il souffrira encore le 21 août prochain à Vichy, mais ce sera pour une bonne cause. « Malgré le fait que cette maladie soit l’une des plus répandue au XXIe siècle, elle est encore trop méconnue et fait trop de morts chaque année. Nous avons encore tant de mal à la soigner. C’est pourquoi, et à mon échelle, je souhaite participer à la recherche. Je ne possède malheureusement pas les connaissances nécessaires pour trouver des remèdes afin de soigner le cancer, mais j’ai le courage et l’envie, à ma façon et avec les capacités qui sont les miennes, d’aider à ce que la recherche sur cette maladie du siècle progresse et avance », conclut le sportif, plein d’enthousiasme.

Pour soutenir Tristan Mulard et la Ligue contre le cancer : collecter.ligue-cancer.net/projects/un-ironman-pour-la-ligue-contre-le-cancer