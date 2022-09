Essonne : ce week-end, c’est le festival Sèment et s’aimeront à Bruyères-le-Châtel

La Lisière et la mairie de Bruyères-le-Châtel présentant la 3e édition du festival « Sèment et s’aimeront » ouvert à tous : avec des spectacles accessibles aux petits, aux personnes à mobilité réduite et malentendantes.

Comme chaque année, le festival agri-culturel met à l’honneur les arts, le théâtre de rue et l’écologie. Pour l’édition 2022, le thème porte sur les « femmes agricultrices ! Elles Boss ! »

Au programme : un concert pour démarrer le festival, des balades dans le parc du château de Bruyères-le-Châtel, des échanges autour de films, des ateliers, des spectacles et un village des initiatives locales. Le but est de planter une petite graine de sensibilisation dans la tête de tous les visiteurs pour consommer responsable. Seront présents des productrices et des acteurs locaux comme la Ferme des Sueurs du Val-Saint-Germain et la Ferme du Pas de côté de Saulx-les-Chartreux.