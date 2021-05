Essonne : ce week-end, découvrez les peintures de Jacqueline Olivier à Oncy-sur-Ecole

Les 8 et 9 mai, l’artiste-peintre Jacqueline Olivier expose ses peintures à la salle Lantara en face de la mairie d’Oncy-sur-Ecole.

Dans la dernière gazette d’« Oncy solidaire », la mairie parle de cette exposition comme « un antidote à la morosité ». Et c’est bien vrai ! Ce samedi matin, les visiteurs ont pris plaisir à découvrir des paysages colorés de la région. « Quand des personnes contemplent mes peintures et me disent qu’elles ressentent de la sérénité, alors j’ai tout gagné », confie l’artiste-peintre Jacqueline Olivier.

Des pavots en fleur dans un jardin, des champs de coquelicots, des couchers de soleil se reflétant dans l’eau… Du 8 au 9 mai, l’artiste invite le public à voyager en pleine nature. Depuis ses 50 ans, elle réalise des peintures à huile sur toile de lin. Elle a déjà donné naissance à plus de 300 tableaux.