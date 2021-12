Essonne : ce week-end, plus de 200 crèches exposées à l’église de Mondeville

Les 11 et 12 décembre, l’église de Mondeville ouvre ses portes pour présenter une collection privée de crèches.

Une famille originaire d’Alsace a souhaité partager ses trésors aux côtés du groupement paroissial La Ferté-Alais et Cerny et de la mairie de Mondeville. Le week-end des 11 et 12 décembre, plus de 250 crèches seront exposées dans l’église Saint-Martin.

Le public découvrira une grande crèche provençale, une petite en épi de maïs fabriquée à Budapest en Hongrie, de grands santons en bois originaires du Rwanda, des personnages entièrement blancs conçus au Québec ou d’autres encore très colorés venus du Bangladesh.