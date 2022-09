Essonne : Champcueil ouvre une ludothèque et loue des jeux de société

Le 17 septembre, la municipalité a inauguré sa ludothèque, un nouvel espace de vivre ensemble appelé « Ludijeux ».

Et si les Champcueillois pouvaient emprunter des jeux de société comme ils le font avec les livres ? C’est possible depuis mi-septembre grâce à l’investissement de trois premiers bénévoles qui prendront en charge les permanences à la ludothèque. Pierre Blanc, Béatrice Charroyer et Lorraine Debaire seront dans le local du CCAS au 11, grande rue pour accueillir les joueurs. Il sera possible de louer trois jeux par foyer parmi la ludothèque composée d’une quarantaine de références pour le moment. Le public trouvera des jeux classiques, modernes, experts qui s’adressent aux plus jeunes et aux adultes. Les tarifs d’adhésion sont encore à définir.

Pour agrandir les plages horaires d’ouverture et permettre un meilleur roulement des permanences, la ludothèque est à la recherche de nouveaux bénévoles. Le collectif Ludijeux prévoit des soirées à thème comme cela a déjà été fait l’automne dernier avec un Loup Garous géant. Sandrine Jacquet, maire de Champcueil, a salué « les bénévoles et les habitants qui ont fait don de leurs jeux ».