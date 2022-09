Essonne : du cheerleading avec Alice Ruel, danseuse de Milly-la-Forêt finaliste à Incroyable talent en 2020

L’association Chorédanse et loisirs ouvre une section technique cheerleading pour les adolescents.

Il va y avoir de la gymnastique, des acrobaties et de la technique ! A partir de cette rentrée, le 28 septembre, l’association Chorédanse et loisirs de Milly-la-Forêt propose un cours de cheerleading tout niveau destiné aux adolescents dès 11 ans.

Au programme le mercredi à 14h, il y aura des ateliers mêlant des acrobaties, de la danse avec ou sans pompons, des portés et des sauts. L’objectif pour l’entraîneuse Alice Ruel est de créer une troupe de cheerleaders énergique et soudée !

Elle a découvert la gymnastique rythmique à Milly-la-Forêt. Forte de ses quinze années d’expérience, de ses cinq titres de championne de France et de sa licence STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportives) option Danse, elle a déjà animé des cours de gymnastique rythmique. Cette année, elle se lance pour la première fois en tant que professeure de cheerleading.

Finaliste à l’émission « Incroyable talent »

Pour préparer au mieux ce nouveau cours, la danseuse professionnelle est en formation à Los Angeles, au sud-ouest des Etats-Unis. « Apprendre ici me permet de découvrir un enseignement ultra bienveillant et passionné, basé sur la performance, confie Alice Ruel. Lancer le cheerleading était l’occasion pour moi de faire perdurer les pompom-girls en y ajoutant mon savoir-faire de gymnastique et de danse street-jazz plus dynamique. »

La compagnie de danse dans laquelle elle a performé à la télévision il y a deux ans, Lemonade Dance Company, a connu un franc succès lors de son passage dans l’émission de M6 « Incroyable talent » en 2020. Les danseurs sous la direction de la chorégraphe Justine Unzel ont reçu le « Golden buzzer » de la part de Marianne James et sont arrivés à la quatrième place au classement final.

Début des cours le 28 septembre

Sur sa chaîne YouTube, la future professeure de cheerleading a publié le clip de Gasoline de The Weeknd où elle a mis au point toute la chorégraphie. Les cours démarrent le mercredi 28 septembre à 14h à la salle Sœur-Odile et dès le 19 octobre avec Alice Ruel.

• Adhésion : 210€/an ou 70€/trimestre. Contact de Chorédanse et loisirs : [email protected] Site : asso-choredanseetloisirs.websco.fr