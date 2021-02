Essonne : Cheptainville improvise sa salle polyvalente en espace de co-working

Travailler avec une bonne connexion wifi et dans le calme sur Cheptainville, c’est possible.

A partir du 15 février, et ce pour une durée de six mois, la mairie de Cheptainville met à disposition la salle polyvalente pour les Cheptainvillois en télé-travail.

« Les soucis de réseau sont fréquents sur la commune et l’installation de la fibre a été décalée au 2e semestre 2021, explique Brigitte Duchamps, première adjointe au maire. En attendant, nous mettons en place ce service. »

La salle dispose d’une connexion haut débit VDSL (54 Mo/sec), une imprimante et une cafetière à dosettes sont comprises dans la réservation. Pensez à venir avec votre matériel informatique et vos feuilles si vous avez besoin d’imprimer. L’un des premiers à adhérer au dispositif éphémère indique : « Un excellent débit, j’y ai bossé toute la matinée, tout est parfait, café, eau, imprimante, n’hésitez plus ! ».