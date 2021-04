Essonne : choisissez le futur nom de la marque des plantes aromatiques et médicinales de Milly-la-Forêt et sa région

La filière des plantes aromatiques et médicinales lance une marque pour des produits locaux. Elle demande aux internautes de choisir entre quatre propositions de nom.

Jusqu’au 23 avril, tout le monde peut donner son avis sur le futur nom de la marque collective des plantes aromatiques et médicinales via une enquête en ligne. L’Association pour le Développement des Plantes à Parfums, Aromatiques et Médicinales de Milly-la-Forêt et sa région (AdéPAM), soutenue par la CC2V, propose quatre noms : la Vallée des Sens, Botanic Vallée, Aromapolis et Aroma Valley.

Cette marque vise à (…)