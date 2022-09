Essonne : Christie Fo de Moigny-sur-Ecole publie un roman mêlant les vampires et la police

Christie Fo, la jeune Moignacoise a auto-édité son livre « B.E.V.

programme d’intégration » qui mêle le genre polar et fantastique.

Il s’agit de son premier livre publié. Christie Fo est une jeune autrice originaire de Moigny-sur-Ecole. Elle est aussi chroniqueuse littéraire sur les réseaux sociaux et bénévole à la médiathèque communale où elle assure des permanences.

L’histoire se déroule dans une ville connue de France, à Bordeaux, en Gironde. Le monde dans lequel se déroule le récit est imaginaire : les humains et les vampires cohabitent. Une nouvelle unité de police est créée pour enquêter sur les crimes orchestrés par des vampires. « B.E.V. » signifie le bureau des enquêtes vampiriques.

Deux recrues de cette espèce légendaire, Connor O’Dea et Zane Fahey, sont recrutées pour mener à bien les affaires. Mais les deux consultants sont mal reçues par leurs coéquipiers humains. Seule la lieutenante-cheffe Alisa Collet croit en eux.

Christie Fo prévoit trois tomes de cette saga vampire. Chacun d’entre eux traite d’une enquête. La première, publié le 7 mai 2022, porte sur la découverte de dix-huit cadavres aux abords d’une forêt. L’écriture est fluide. Le lecteur peut aisément laisser libre cours à son imagination pour vivre les scènes dans sa tête.

Inspirée par la pop culture

« J’aime lire et me laisser emporter par les histoires. Ici, je me suis inspirée du cinéma, des séries policières avec un consultant et des histoires fantastiques que j’ai pu lire », précise l’autrice. Le livre s’adresse aux adolescents à partir de 16 ans et aux jeunes adultes. Il traite de sujets de meurtre, racisme et sexisme. Cet ouvrage s’adresse donc à un public averti.

L’écrivaine de Moigny-sur-Ecole écrit déjà le deuxième tome et s’intéresse à différents genres littéraires dans ses chroniques littéraires : le polar, le thriller, la fantasy, la science-fiction et les fictions historiques.

• » B.E.V, programme d’intégration » de Christie Fo, auto-édité en format papier et PDF. 200 pages – 9,99€ version broché ou 2,99€ en e-book). Contact : [email protected]