Essonne : collecte de dons pour les chiens de la Réunion par les Petits innocents

Les Petits innocents organisent une collecte de

dons alimentaires pour ses protégés à la Réunion et en Martinique.

« On devait organiser cette collecte en mars et aujourd’hui nos stocks sont vides, il est urgent de nous aider », confie Valérie, présidente de l’association basée à Morsang-sur-Orge. Elle organise sa première collecte digitale au Jardiland d’Etampes. Le samedi 21 novembre, les Petits Innocents seront présents pour réceptionner les dons des particuliers.

Pour guider les donateurs, l’association fournit une liste : croquettes pour chiots et chiens adultes de petit gabarit de la

marque Royal Canin, colliers, harnais, laisse, pipette Advocate, concentré Nutri-Plus gel à destination des pensionnaires affaiblis. Depuis 2015, les Petits innocents viennent en aide aux chiens errants et abandonnés sur l’île de la Réunion, la Martinique et la Guadeloupe. « Ce sont des chiens très touchants qui sont très reconnaissants quand on leur vient en aide », confie la fondatrice de l’association.