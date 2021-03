Essonne : collecte du 8 au 26 mars pour aider les femmes en situation précaire

Du 8 au 26 mars, l’association Action, partage & Solidarité collecte des dons pour les femmes précaires.

Le 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, donne le top départ de la collecte de produits féminins : protections périodiques, produits d’hygiène et de beauté… La collecte a pour but de permettre aux femmes les plus dé-

munies de prendre soin d’elles et de les faire sortir de la précarité menstruelle.

Selon l’étude « Hygiène et précarité en France » réalisée par l’Ifop pour l’Association Dons Solidaires en 2019, 1,7 million de femmes sont concernées dans notre pays.

Pour les femmes précaires et les victimes de violences conjugales